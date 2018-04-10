В Петербурге пройдет юбилейная бизнес-конвенция Digitale

На ней ведущие менеджеры, маркетологи и медиаперсоны расскажут о том, как обрести мастерство в создании успешных компаний, команд и продуктов.

На Digitale «Мастерство» выступят 40 профессионалов, звезд бизнеса и именитых российских экспертов. Конференция сохранит традиционный формат — два дня, четыре параллельных потока: маркетинг, менеджмент, предпринимательство и личная эффективность.