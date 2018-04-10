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В Петербурге пройдет юбилейная бизнес-конвенция Digitale
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В Петербурге пройдет юбилейная бизнес-конвенция Digitale 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
На ней ведущие менеджеры, маркетологи и медиаперсоны расскажут о том, как обрести мастерство в создании успешных компаний, команд и продуктов.
На Digitale «Мастерство» выступят 40 профессионалов, звезд бизнеса и именитых российских экспертов. Конференция сохранит традиционный формат — два дня, четыре параллельных потока: маркетинг, менеджмент, предпринимательство и личная эффективность.
Среди приглашенных спикеров советник генерального директора "Первого канала", журналист Александр Невзоров, футболист Александр Кержаков, директор по маркетингу компании «Яндекс» Дмитрий Степанов, генеральный директор «НТВ-ПЛЮС» Михаил Демин, директор по маркетингу соцсети «Вконтакте» Александр Круглов и многие другие.
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