Путин призвал сохранить археологическую экспертизу земли при строительстве

На эту проблему в ходе заседания обратил внимание директор Института археологии РАН, академик Николай Макаров . Макаров попросил сохранить эту норму, обещав, что РАН готова сделать эту процедуру быстрой и эффективной. Отвечая на просьбу, Владимир Путин согласился с тем, чтобы подобные экспертизы были «минимизированы по срокам».

"Важно, чтобы это не становилось квазиналогом. Экспертиза должна сохраниться, здесь я с вами полностью согласен", — ответил президент. В ходе визита в Курчатовский институт президент ознакомился с основными направлениями его работы.