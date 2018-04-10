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Путин призвал сохранить археологическую экспертизу земли при строительстве
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Путин призвал сохранить археологическую экспертизу земли при строительстве 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин выступил за сохранение обязательной археологической экспертизы земли при ее застройке. Об этом он заявил на совместном заседании президиума РАН и ученого совета Курчатовского института. В марте губернатор Подмосковья Андрей Воробьев направил в Министерство культуры письмо, в котором предложил отказаться от обязательной археологической экспертизы земель перед их освоением, что вызвало озабоченность со стороны историков и археологов.
На эту проблему в ходе заседания обратил внимание директор Института археологии РАН, академик Николай Макаров. Макаров попросил сохранить эту норму, обещав, что РАН готова сделать эту процедуру быстрой и эффективной. Отвечая на просьбу, Владимир Путин согласился с тем, чтобы подобные экспертизы были «минимизированы по срокам».
"Важно, чтобы это не становилось квазиналогом. Экспертиза должна сохраниться, здесь я с вами полностью согласен", — ответил президент. В ходе визита в Курчатовский институт президент ознакомился с основными направлениями его работы.
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