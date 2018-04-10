Герасименко: в большинстве регионов закон об особом порядке ликвидации сельских больниц ещё не заработал

Только в 25 регионах созданы комиссии, которые дают оценку последствиям принятия решения о ликвидации медорганизации. Таким образом, закон об особом порядке ликвидации сельских больниц, вступивший в силу в январе 2018 года, заработал далеко не везде, рассказал « Парламентской газете » член Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко

Герасименко сообщил, что в феврале активисты партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» провели мониторинг исполнения закона об особом порядке ликвидации сельских больниц.

Закон обязывает проводить оценку последствий от ликвидации больницы специально созданной комиссией, куда входят не только местные власти, но и муниципальные депутаты, и граждане.

«Цель закона — не допустить бездумной оптимизации больниц, особенно в сельских территориях. В нашем мониторинге приняли участие 73 региона, при этом специальные комиссии были созданы лишь в 25 субъектах, что говорит о том, что в большинстве регионах закон ещё не заработал», — сообщил депутат.

Теперь ускорить создание таких комиссий в субъектах должен Минздрав , добавил парламентарий.

«Кроме того, в ближайшие три года будут восстановлены разрушенные фельдшерско-акушерские пункты в населённых пунктах с численностью жителей от 100 до 200 тысяч человек. Деньги на это уже выделены», — отметил законодатель.