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Новый комплекс для ремонта снегоуборочной техники будет построен в поселении Роговское в ТиНАО
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Новый комплекс для ремонта снегоуборочной техники будет построен в поселении Роговское в ТиНАО 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Новый комплекс для ремонта снегоуборочной техники будет построен в ТиНАО, сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).
«В поселении Роговское появится новая база для ремонта снегоуборочной техники и хранения противогололедных материалов общей площадью более 7 тыс. кв. м. Это большая база, где будет проводиться полное техническое обслуживание снегоуборочной техники, также здесь будут храниться различные виды реагентов. С учетом снегопадов, которые случаются зимой в столичном регионе, мэр Сергей Собянин дал поручение больше внимания уделять этому вопросу, коммунальщики должны быть готовы даже к аномальным осадкам», — приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
Уточняется, что на участке площадью 7,97 га появится комплекс зданий для технического обслуживания и ремонта снегоуборочной техники, склады и резервуары для хранения реагентов, котельная, два контрольно-пропускных пункта, а также стоянка для снегоуборочных машин на 190 мест, площадка для аварийной и резервной техники на 46 мест и парковка для 33 легковых автомобилей.
В первом корпусе будут располагаться административно-бытовые помещения: на первом этаже — столовая на 50 человек, гардероб, фельдшерский пункт с кабинетом физиотерапии, различные инженерные зоны. Со второго по четвертый этажи — различные служебные помещения, приемная, зал совещаний и так далее. Второй корпус отводится под цеха. Здесь появится мойки, окрасочное отделение, компрессорная, зоны для ремонта, склады, кузовной цех и прочие.
Проектировщиком выступает ООО «ПК Горспецпроект», заказчиком является АО «Москапстрой».
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