Управляющий Северо-Восточным викариатством совершит богослужение в храме на Алтушке

В среду, 11 апреля, вечернее пасхальное Богослужение в храме Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве совершит управляющий Северо-Восточным Московским викариатством епископ Домодедовский Иоанн. Об этом сообщается на официальном сайте храма.

«Начало Богослужения и встреча Владыки Иоанна состоится в 16.50. Приглашаем всех разделить пасхальную радость с Преосвященнейшим Владыкой», — говорится в сообщении.

Напомним, храм Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве находится по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 147. (вт)