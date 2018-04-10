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Управляющий Северо-Восточным викариатством совершит богослужение в храме на Алтушке
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Управляющий Северо-Восточным викариатством совершит богослужение в храме на Алтушке 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В среду, 11 апреля, вечернее пасхальное Богослужение в храме Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве совершит управляющий Северо-Восточным Московским викариатством епископ Домодедовский Иоанн. Об этом сообщается на официальном сайте храма.
«Начало Богослужения и встреча Владыки Иоанна состоится в 16.50. Приглашаем всех разделить пасхальную радость с Преосвященнейшим Владыкой», — говорится в сообщении.
Напомним, храм Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве находится по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 147. (вт)
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