Константин Меладзе представил новую солистку группы «ВИА Гра» 

Пару часов назад Константин Меладзе на своей странице в Инстаграм представил новую солистку группы «ВИА Гра». Ей стала 26-летняя студентка Ленинградского колледжа культуры и искусств — Ольга Меганская. Девушка пришла на место Миши Романовой, которая взяла декретный отпуск.
Поздравляем Ольгу с попаданием в замечательную команду Meladze Music, — подписал фото девушки продюсер.
Ольга Меганская
Ольга Меганская
Ольга Меганская
Ольга родилась в Ярославле и с раннего детства занималась музыкой. Окончив музыкальную школу, девушка решила попробовать себя на другом поприще и окончила вуз по специальности «преподаватель истории и английского языка». Сейчас Меганская проходит обучение на эстрадном отделении Ленинградского колледжа культуры и искусств.