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Константин Меладзе представил новую солистку группы «ВИА Гра»
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Константин Меладзе представил новую солистку группы «ВИА Гра» 

Журнал ОК! 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Пару часов назад Константин Меладзе на своей странице в Инстаграм представил новую солистку группы «ВИА Гра». Ей стала 26-летняя студентка Ленинградского колледжа культуры и искусств ­— Ольга Меганская. Девушка пришла на место Миши Романовой, которая взяла декретный отпуск.
Поздравляем Ольгу с попаданием в замечательную команду Meladze Music, — подписал фото девушки продюсер.
Ольга Меганская
Ольга Меганская
Ольга Меганская
Ольга родилась в Ярославле и с раннего детства занималась музыкой. Окончив музыкальную школу, девушка решила попробовать себя на другом поприще и окончила вуз по специальности «преподаватель истории и английского языка». Сейчас Меганская проходит обучение на эстрадном отделении Ленинградского колледжа культуры и искусств.
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