Что мы знаем о новой солистке «ВИА Гры», которая пришла на замену беременной Миши Романовой 

В конце марта Миша Романова официально подтвердила свой уход из группы «ВИА Гра». Причину певица озвучила весьма туманно. Сейчас же стало известно, что Миша ждет первенца. Сразу же после обнародования этой информации в Сети стали гадать, кто же замит Мишу. В итоге предположения подтвердились: новой солисткой группы стала 26летняя Ольга Меганская. Девушка родилась в Ярославле. Она с детства занималась музыкой, но получила профессию по специальности «преподаватель истории и английского языка». На данный момент Ольга учится на 3 курсе эстрадного отделения в Ленинградском колледже культуры и искусств.
Напомним, с 2013 года состав группы оставался неизменным. На протяжении пяти лет в коллективе работали победительницы шоу Хочу в ВИА ГРУ» Эрика Герцег, Миша Романова и Анастасия Кожевникова.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram, пресс-служба