Начальник Генштаба РФ и главком НАТО в Европе проведут встречу на следующей неделе

«21 марта состоялся телефонный разговор между верховным главнокомандующим Объединенных сил НАТО в Европе Кертисом Скапаротти и начальником Генштаба вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. А на днях они подтвердили, что хотят лично встретиться на третьей неделе апреля», — сказала она, добавив, что считает это «очень хорошим индикатором того, что каналы коммуникации работают».