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Начальник Генштаба РФ и главком НАТО в Европе проведут встречу на следующей неделе
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Начальник Генштаба РФ и главком НАТО в Европе проведут встречу на следующей неделе 

BFM.RU 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти проведут встречу на следующей неделе, где обсудят предотвращение опасных инцидентов и наращивание доверия. Об этом в интервью газете «Ъ» заявила заместитель генсекретаря НАТО Роуз Готтемюллер.
«21 марта состоялся телефонный разговор между верховным главнокомандующим Объединенных сил НАТО в Европе Кертисом Скапаротти и начальником Генштаба вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. А на днях они подтвердили, что хотят лично встретиться на третьей неделе апреля», — сказала она, добавив, что считает это «очень хорошим индикатором того, что каналы коммуникации работают».
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