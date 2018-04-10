Ещё
На участке Бибиревской улицы отремонтировали асфальт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На участке Бибиревской улицы отремонтировали асфальт 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
После обращения жителя Алтуфьевского района на портал «Наш город» на участке дороги по Бибиревской улице привели в порядок асфальтовое покрытие. Об устранении проблемы отчитался глава управы Владимир Кузьменко.
«Факт, указанный в обращении, подтвержден. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия выполнены, замечания устранены», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)
Управа Алтуфьевского района: последние новости
Танцы в стиле диско устроят в ЦСО в Путевом проезде Жители Алтуфьева приведут в порядок скверы у кинотеатра «Марс» и в Путевом проезде Дверь дома на Бибиревской очистили от вандальных надписей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России334
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег117
Найден позитив от ослабления рубля119
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля185
Исчезло самое популярное в мире видео7
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение