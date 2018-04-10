На участке Бибиревской улицы отремонтировали асфальт

После обращения жителя Алтуфьевского района на портал «Наш город» на участке дороги по Бибиревской улице привели в порядок асфальтовое покрытие. Об устранении проблемы отчитался глава управы Владимир Кузьменко

«Факт, указанный в обращении, подтвержден. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия выполнены, замечания устранены», — говорится в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)