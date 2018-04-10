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Пользователи ямальских недр отчитаются о добыче углеводородов
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Пользователи ямальских недр отчитаются о добыче углеводородов 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 10 апреля, в Салехарде начало свою работу заседание Экспертного совета по природопользованию Ямало-Ненецкого автономного округа, посвящённое вопросам добычи и использования углеводородного сырья на территории региона в 2017 году и планам до 2020 года.
Заседания экспертного совета проводятся ежегодно с участием федеральных исполнительных органов государственной власти, Законодательного Собрания ЯНАО, предприятий топливно-энергетического комплекса и отраслевых научно-производственных организаций. В работе совета участвуют дочерние предприятия вертикально интегрированных компаний, таких как «Газпром», «НОВАТЭК», «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», а также независимые нефтегазодобывающие компании.
В течение трёх дней будут заслушаны доклады об итогах деятельности более 30 компаний пользователей недр по добыче углеводородного сырья на территории автономного округа за 2017 год. В частности, показатели добычи углеводородов — нефти, газа и конденсата каждой компании, текущие результаты инвестиционных программ, а также планы деятельности компаний на ближайшую и среднесрочную перспективу.
По итогам состоявшихся заседаний будет проведена дальнейшая работа по анализу представленной информации, подготовке рекомендаций для пользователей недр.
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