Измайловцы 14 апреля примут участие в общегородском субботнике

В планах субботних работ на 14 апреля — наведение порядка на зеленых, прилегающих к природно-историческому парку территориях Измайловского проспекта — от 5-й Парковой до 9-й Парковой улиц, сообщили в управе района Измайлово.

«В первый весенний субботник, 14 апреля, мы планируем с участием жителей района привести в порядок ландшафт зеленых общественных территорий Измайлова. Традиционно уберем участок Измайловского проспекта от 5-й Парковой до 9-й Парковой улиц, прилегающий к природно-историческому парку. Планируется привести в порядок сквер возле Серебряно-Виноградного пруда на Первомайской улице, дом 1 и территорию возле дома 4, а также Сквер Молодоженов на 9-й Парковой улице, дом 5А, напротив ЗАГСа», — отметила глава управы района Венера Юмаева.

По словам В. Юмаевой в субботних работах примут участие сотрудники управы и районных коммунальных служб, муниципальные депутаты, единороссы и молодежные парламентарии, задавая нужный тон жителям.

«Инвентарь измайловцы смогут получить по адресам: 8-я Парковая улица, дом 30 и 3-я Парковая улица, дом 4. Начало работ в 10:00», — сообщила глава управы.

Она добавила, что в рамках московского месячника по весеннему благоустройству, который стартует 1 апреля, в список благоустроительных работ вошли уборка газонов и обустройство цветников, промывка фасадов зданий и витрин предприятий торговли и услуг. Приведение в порядок остановочных павильонов и опор освещения, дорожных знаков и указателей, ремонт детских и спортивных площадок.

Напомним, что второй общегородской субботник пройдет в Измайлове 21 апреля.