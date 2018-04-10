Получить услугу в сфере миграции можно в электронном виде

У жителей города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района отпала необходимость стоять в очередях за получением государственных услуг в сфере миграции. Теперь эту услугу можно получить, воспользовавшись Единым порталом государственных услуг в сети Интернет.

Зарегистрировавшись на данном Интернет-ресурсе, гражданин получает преимущества:

— в получении государственной услуги в одно посещение;

— в отсутствии необходимости заполнения бланков на бумажном носителе;

— заявление может быть заполнено и направлено в любое удобное для гражданина время, независимо от времени суток, выходных и праздничных дней, с любого компьютера, имеющего доступ к сети Интернет.

На Портале можно подать заявление:

— о выдаче заграничного паспорта, как старого, так и нового образца;

— о выдаче (замене) паспорта гражданина РФ

— о регистрации либо снятии с регистрационного учета по месту жительства и пребывания;

— на оформление приглашения на въезд в РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Для подачи заявления в электронном виде в подразделения по вопросам миграции УМВД России по округу необходимо войти на портал государственных услуг РФ под своей учетной записью и выбрать в каталоге услуг раздел «Министерство внутренних дел». Для подачи заявления на оформление приглашения на въезд в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства необходимо воспользоваться разделом «Министерство иностранных дел» . Из перечня государственных услуг, оказываемых МВД России, необходимо выбрать нужную услугу.

С использованием Единого портала государственных услуг (gosuslugi.ru) можно получить в электронной форме 5 государственных услуг в сфере миграции:

— регистрация граждан РФ по месту жительства;

— регистрация граждан РФ по месту пребывания;

— снятие с регистрационного учёта граждан РФ по месту пребывания;

— снятие с регистрационного учёта граждан РФ по месту жительства;

— предоставление адресно-справочной информации.

При необходимости сотрудники отдела по вопросам миграции проведут обучающее занятие по регистрации на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также по заполнению заявлений на получение государственных услуг в электронном виде каждую 1 и 3 субботу месяца с 11.00 до 13.00. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону (3467) 332-698.