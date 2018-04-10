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Псковские власти обратятся в полицию по поводу граффити с рекламой спайсов
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Псковские власти обратятся в полицию по поводу граффити с рекламой спайсов 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Администрация Пскова готовит заявление в полицию по факту нанесения красящими веществами на фасады домов неизвестными лицами надписей (граффити) с призывом к употреблению запрещенных наркотических средств (солей, спайсов) и отсылкой к интернет-сайтам и группам в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на главу администрации города Александра Братчикова.
Он рассказал, что было проведено экстренное совещание с руководителями управляющих компаний, в ходе которого была дана команда ежедневно мониторить подконтрольные территории с целью выявления новых надписей. Он также добавил, что все обнаруженные граффити должны быть немедленно закрашены, а сама ситуация — находиться на постоянном контроле. По словам Александра Братчикова, только с начала 2018 года в разных районах города было закрашено почти 160 подобных надписей.
«Наркотики губят наших детей, наносят непоправимый вред здоровью, поэтому мы должны приложить все возможные усилия для того, чтобы подобные надписи не появлялись вновь. Прошу псковичей не оставаться равнодушными и незамедлительно сообщать о появлении подобных граффити в полицию или Управление городского хозяйства» — сказал глава администрации. Он также добавил, что большой помощью в расследовании может стать предоставление фотографий лиц, совершающих эти правонарушения. Телефон УГХ (8112) 29-15-00.
Напомним, первые массовые факты появления на стенах зданий в центральной части Пскова объявлений (граффити) с призывом к употреблению запрещенных наркотических средств (соли, спайсы) и отсылкой к интернет-сайтам и группам в социальных сетях были выявлены в конце августа. А уже 3 сентября 2017 года сотрудники УМВД России по городу Пскову задержали с поличным двух нарушителей, распространявших объявления-граффити.
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