ВТОЦ предлагает сделать знание татарского языка обязательным при приеме на работу 

Члены Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) обратились к президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову с просьбой разработать программу комплектации органов власти разного уровня, а также систем образования и здравоохранения кадрами, одинаково хорошо знающими русский и татарский языки. Председатель Президиума ВТОЦ Фарит Закиев считает, что знание татарского языка должно стать обязательным условием службы в госорганах. Члены ВТОЦ считают, что реализация такой программы в ближайшие 2-3 года может стать «шагом исторического масштаба» в вопросах «спасения татарского языка». Таким образом, случится и «спасение татарского народа, как нации», говорится в обращении. «ВТОЦ дает себе отчет в том, что этот шаг сопряжен с титаническим напряжением, требует понимания со стороны Федерации, активной поддержки всего многомиллионного татарского народа», — отмечено в тексте заявления.