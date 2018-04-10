Патрушев обсудит вопрос «расползания» терроризма с Ближнего Востока

"Николай Патрушев обсудит с полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, главами регионов, входящих в состав СКФО, и представителями федеральных министерств и ведомств актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе встречи будут рассмотрены дополнительные меры по нейтрализации угроз переноса террористической деятельности с Ближнего Востока на Северный Кавказ. Кроме того, планируется обсудить патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.