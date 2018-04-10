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Патрушев обсудит вопрос «расползания» терроризма с Ближнего Востока
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Патрушев обсудит вопрос «расползания» терроризма с Ближнего Востока 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев 11 апреля в Черкесске обсудит противодействие распространения терроризма с Ближнего Востока на Северный Кавказ, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ.
"Николай Патрушев обсудит с полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, главами регионов, входящих в состав СКФО, и представителями федеральных министерств и ведомств актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности", — говорится в сообщении.
Сообщается, что в ходе встречи будут рассмотрены дополнительные меры по нейтрализации угроз переноса террористической деятельности с Ближнего Востока на Северный Кавказ. Кроме того, планируется обсудить патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.
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