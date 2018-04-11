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Патрушев обсудит борьбу с миграцией террористов с Ближнего Востока в СКФО
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Патрушев обсудит борьбу с миграцией террористов с Ближнего Востока в СКФО 

ТАСС 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев обсудит в Черкесске меры по борьбе с миграцией террористов с Ближнего Востока на Северный Кавказ. Как сообщили в пресс-службе СБ РФ, эта тема будет обсуждаться на выездном совещании, которое Патрушев проведет по поручению президента РФ Владимира Путина.
"Будут рассмотрены дополнительные меры по нейтрализации угроз переноса террористической деятельности из ближневосточного региона на территорию Северного Кавказа", — говорится в сообщении. «Кроме того, планируется обсудить тематику патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи», — добавили в Совбезе.
Отмечая успехи в борьбе с терроризмом в России, Патрушев неоднократно предупреждал об угрозе, которая исходит из других государств. «Главари террористов, осознавая, что им грозит уничтожение в зонах их прежнего доминирования, начали менять тактику. Делается упор на создание автономных законспирированных террористических ячеек в различных странах мира и широкое распространение радикальной идеологии, — отметил он в интервью газете „Аргументы и факты“. — Только »Аль-Каида", по разным оценкам, имеет их в более чем 80 странах мира, в том числе в США и Канаде".
По словам секретаря Совбеза, с 2010 года террористическая активность в РФ сократилась более чем в 30 раз (с 779 преступлений в 2010 году до 24 в 2017 году), а количество терактов снизилось в 10 раз. «Вместе с тем в 2017 году в России предотвращено 23 крупных теракта и свыше 60 преступлений террористической направленности, пресечена деятельность 56 законспирированных ячеек, — добавил он. — Это говорит о том, что отдельные проявления террористической активности в стране остаются, но они имеют свои корни за рубежом».
В интервью телеканалу «Россия 24» Патрушев заявлял также, что граждане РФ, воюющие на стороне террористов на Ближнем Востоке, не должны возвращаться на Родину, так как они стали ее врагами. «Нам бы очень хотелось, чтобы они не вернулись на территорию Россию, потому что принципиально — это наши враги, — отметил он. — Если кто-то допускает, что мы их можем перевоспитать, наверное, этим тоже надо заниматься, но это очень маловероятно».
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