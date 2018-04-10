Ирина Дубцова: Мода на тощих прошла даже в Голливуде! 

Ирина Дубцова в последнее время сильно изменилась. Звезда похорошела и похудела. Sobesednik.ru выяснил причину.
Поговаривают, что всему виной — новая диета, которой придерживается артистка.
— Ерунда полнейшая, — заявляет Ирина. — У меня странная нервная система. Когда очень сильно нервничаю, могу в эти моменты ничего не есть, но поправляться. А когда я счастлива, каким-то чудесным образом могу есть картошку, оливье и при этом худеть. С едой мой вес не связан никак.
Артистка призывает не верить диетам, которые от ее имени продаются в интернете. Дубцова уверяет: никакого ограничения в питании у нее нет.
— У меня действительно очень странный организм, — продолжает певица. — Поэтому отстаньте от меня с этой темой наконец. Я такая, какая есть. И поверьте, меня любят за творчество, а не за размер моей пятой точки. К тому же запомните: мода на тощих прошла даже в Голливуде! Я об этом знаю, поэтому в спортзал не хожу. У меня нет на это времени.
Дубцова радуется: вскоре она представит очередной музыкальный сюрприз. Ирина исполнит песню из репертуара Аллы Пугачевой.
— Я всегда получаю хорошие оценки: так еще со школы повелось, — говорит звезда. — Алла Борисовна — замечательная артистка, благодаря которой произошло мое музыкальное, внутреннее и женское становление. Я горжусь, что она знает меня и знакома с моим творчеством. Я абсолютно уверена, что никаких плохих оценок с ее стороны быть не может.