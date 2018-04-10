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Сберкнижки на предъявителя исключат из обращения
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Сберкнижки на предъявителя исключат из обращения 

Мир24 1 час назад
Госдума во вторник, 10 апреля, приняла в третьем, окончательном, чтении закон, направленный на регулирование операций кредитных организаций со сберегательными и депозитными сертификатами. В частности, из обращения исключаются сберегательные книжки и сберегательные сертификаты на предъявителя, сообщает АГН «Москва».
В пояснительной записке к закону отмечается, что данная мера направлена на повышение эффективности антикоррупционного законодательства и согласуется с рекомендациями ФАТФ в части применения мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.
Документ дополняет законодательство нормами о сберегательных и депозитных сертификатах, которые будут являться именными ценными бумагами. Держателями таких сертификатов могут быть только физические лица, в том числе и индивидуальные предприниматели, депозитных сертификатов — юридические лица.
Банк может выдать сберегательный сертификат с условием отказа вкладчика от права на получение вклада по первому требованию.
Закон должен вступить в силу с 1 июня 2018 года.
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