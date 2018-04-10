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Госдума приняла во втором чтении облегчающий работу волонтеров законопроект
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Госдума приняла во втором чтении облегчающий работу волонтеров законопроект 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Госдума приняла во втором чтении проект федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые улучшат условия налогообложения некоммерческим организациям. Поправки коснутся работы добровольцев, проведения различных конкурсов, спортивных и творческих соревнований, фестивалей. Законопроект направлен на поддержку и развитие волонтерской деятельности в России, сообщил, член Общественной палаты РФ и председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.
Согласно законопроекту, волонтеры будут освобождены от обложения налогом на доходы физических лиц. Эта норма позволит некоммерческим организациям сэкономить дополнительные средства, которые могут быть направлены на социально значимые цели, связанные с реализацией проекта. Инициатором поправки выступил Фонд президентских грантов.
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