Госдума приняла во втором чтении облегчающий работу волонтеров законопроект

Согласно законопроекту, волонтеры будут освобождены от обложения налогом на доходы физических лиц. Эта норма позволит некоммерческим организациям сэкономить дополнительные средства, которые могут быть направлены на социально значимые цели, связанные с реализацией проекта. Инициатором поправки выступил Фонд президентских грантов.