Центр госязыка Латвии убрал из списка латышских имен Павла и Анжелику

РИГА , 10 апр — РИА Новости . Имена Павел и Анжелика исключены из списка традиционных латышских имен, сообщили во вторник в Центре госязыка Латвии.

В учреждении отметили, что не существует и никогда не существовало деление на официальный и неофициальный список календарных имен, однако есть список традиционных латышских имен и расширенный список всех остальных имен.

"Есть критерии, согласно которым последние десять лет работает Комиссия экспертов по календарным именам, предлагающая включать новые имена в латышский традиционный календарный список. Одним из критериев является происхождение имени — преимущество отдается именам с балтийскими (латышскими и литовскими) и древнегерманскими корнями", — сказал представитель Центра госязыка.

В календарный список включены такие имена, как Дайвис, Ритумс, Аудра, Гедиминс, Фердинанд, Герхард и Готхард. Также в список включаются такие классические (латинские, греческие, древнееврейские и д.р) имена, как Доминика, Джемма и Одетта. Из списка исключены Павел, Мартин, Алекса, Элизе, Кейта и Анжелика.

Еще одним критерием является значение имени, если его можно определить. В комиссии указали, что нужно избегать имен с негативным значением.

В Центре госязыка отметили, что носители «исключенных » имен могут праздновать именины в тот день, который включен в общий список и 22 мая — в день необычных имен.