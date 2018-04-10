Ещё
Центр госязыка Латвии убрал из списка латышских имен Павла и Анжелику
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центр госязыка Латвии убрал из списка латышских имен Павла и Анжелику 

РИА Новости 1 час назад
РИГА, 10 апр — РИА Новости. Имена Павел и Анжелика исключены из списка традиционных латышских имен, сообщили во вторник в Центре госязыка Латвии.
В учреждении отметили, что не существует и никогда не существовало деление на официальный и неофициальный список календарных имен, однако есть список традиционных латышских имен и расширенный список всех остальных имен.
"Есть критерии, согласно которым последние десять лет работает Комиссия экспертов по календарным именам, предлагающая включать новые имена в латышский традиционный календарный список. Одним из критериев является происхождение имени — преимущество отдается именам с балтийскими (латышскими и литовскими) и древнегерманскими корнями", — сказал представитель Центра госязыка.
В календарный список включены такие имена, как Дайвис, Ритумс, Аудра, Гедиминс, Фердинанд, Герхард и Готхард. Также в список включаются такие классические (латинские, греческие, древнееврейские и д.р) имена, как Доминика, Джемма и Одетта. Из списка исключены Павел, Мартин, Алекса, Элизе, Кейта и Анжелика.
Еще одним критерием является значение имени, если его можно определить. В комиссии указали, что нужно избегать имен с негативным значением.
В Центре госязыка отметили, что носители «исключенных » имен могут праздновать именины в тот день, который включен в общий список и 22 мая — в день необычных имен.
Все новости Латвии читайте на сайте Sputnik Латвия >>
РИА Новости: последние новости
"Почта России" сама будет тестировать дроны для доставки посылок Цивилев рассказал подробности о помощи пострадавшим в кемеровском ТЦ Акции "Русала" обвалились почти на 50%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России337
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег121
Найден позитив от ослабления рубля125
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля185
Исчезло самое популярное в мире видео7
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение