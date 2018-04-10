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В магазинах Преображенки появились пандусы и перила для маломобильных граждан
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В магазинах Преображенки появились пандусы и перила для маломобильных граждан 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Магазины нашего района включились в социальную программу «Доступная среда».
Все больше магазинов устанавливают пандусы и перила для удобства людей с ограниченными возможностями и родителей с колясками. К программе «Доступная среда» подключились еще четыре магазина Преображенки.
Например, пандусы и перила появились в двух магазинах сети «Пятерочка» — на Большой Черкизовской улице, д. 32, корп. 3 и на улице Хромова, д. 7/1. Также об инвалидах позаботились два магазина сети «Магнит» — на Халтуринской улице, д. 18 и Краснобогатырской улице, д. 87.
Предприятия торговли начали заботиться об удобствах покупателей с ограниченными возможностями. В этом им помогает государственная программа «Доступная среда». Пандусы и перила — это только начало пути. Тем не менее, программа приносит пользу, нацеливает магазины на развитие социальной инфраструктуры.
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