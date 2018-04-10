На квитанциях за ЖКУ запретили печатать рекламу

Запрет не касается социальной рекламы и справочной информации, изменения в федеральный закон «О рекламе» вступят в силу спустя 60 дней после опубликования, то есть 5 июня.

Автором поправок, как пишет « Российская газета », стал депутат Госдумы РФ Дмитрий Литвинцев. Из пояснительной записки к документу следует, что граждане часто жаловались на засилье рекламной информации на платежках за жилищно-коммунальные услуги. При этом из-за экономии места обязательная для таких объявлений информация печаталась очень мелким нечитаемым шрифтом. Суды же признавали подобную рекламу ненадлежащей и противоречащей Правилам предоставления коммунальных услуг.

С июня ситуация изменится. И если многие потребители изменения вовсе не заметят, те, кто отвечает за формирование, распечатку и доставку платежек, могут не досчитаться определенных сумм.

В частности, площади квитанций под рекламу использовал АО «ЕРИЦ ЯНАО». Только в окружном центре ежемесячно центр предоставлял гражданам 20 тысяч платежек.

— Закон есть закон, естественно, мы будем вынуждены его исполнять. Размещение рекламы для нашего неприбыльного предприятия было дополнительным источником дохода. Полученные деньги использовали для того, чтобы уменьшить убытки, теперь мы этой возможности лишились, — отметил заместитель генерального директора АО «ЕРИЦ» ЯНАО Валерий Верниковский.

По его словам, на квитанциях в основном размещалась информация о новых услугах провайдеров. Зачастую на платежках печатали социально важную информацию. Недовольные были — претензии поступали как от отдельных граждан, так и от контрагентов, к примеру, управляющих компаний — но очень редко.