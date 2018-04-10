Ещё
На квитанциях за ЖКУ запретили печатать рекламу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На квитанциях за ЖКУ запретили печатать рекламу 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Запрет не касается социальной рекламы и справочной информации, изменения в федеральный закон «О рекламе» вступят в силу спустя 60 дней после опубликования, то есть 5 июня.
Автором поправок, как пишет «Российская газета», стал депутат Госдумы РФ Дмитрий Литвинцев. Из пояснительной записки к документу следует, что граждане часто жаловались на засилье рекламной информации на платежках за жилищно-коммунальные услуги. При этом из-за экономии места обязательная для таких объявлений информация печаталась очень мелким нечитаемым шрифтом. Суды же признавали подобную рекламу ненадлежащей и противоречащей Правилам предоставления коммунальных услуг.
С июня ситуация изменится. И если многие потребители изменения вовсе не заметят, те, кто отвечает за формирование, распечатку и доставку платежек, могут не досчитаться определенных сумм.
В частности, площади квитанций под рекламу использовал АО «ЕРИЦ ЯНАО». Только в окружном центре ежемесячно центр предоставлял гражданам 20 тысяч платежек.
— Закон есть закон, естественно, мы будем вынуждены его исполнять. Размещение рекламы для нашего неприбыльного предприятия было дополнительным источником дохода. Полученные деньги использовали для того, чтобы уменьшить убытки, теперь мы этой возможности лишились, — отметил заместитель генерального директора АО «ЕРИЦ» ЯНАО Валерий Верниковский.
По его словам, на квитанциях в основном размещалась информация о новых услугах провайдеров. Зачастую на платежках печатали социально важную информацию. Недовольные были — претензии поступали как от отдельных граждан, так и от контрагентов, к примеру, управляющих компаний — но очень редко.
Красный Север: последние новости
Собкор «Красного Севера» вспоминает, где упустила хайп, и не раскаивается «Немецкие врачи отправили в церковь»: Саше Тамбуру из Салехарда требуется 2,5 миллиона на лечение в Испании Президент заявил: антимонопольное законодательство нарушают в регионах. А что думают на Ямале?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России334
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег117
Найден позитив от ослабления рубля119
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля185
Исчезло самое популярное в мире видео7
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение