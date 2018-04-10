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Комплекс по выращиванию стерляди, шемаи и рыбца намерены построить на Дону
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Комплекс по выращиванию стерляди, шемаи и рыбца намерены построить на Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Стерляжье-рыбцово-шемайный рыбный комплекс планируется построить в Багаевском районе Ростовской области.
Как сообщает RosTender.info, предприятие предполагается создать в поселке Задонском на базе Аксайско-Донского рыбоводного завода. Ожидается, что комплекс будет воспроизводить ежегодно 4 млн штук осетровых и 8,8 млн штук частиковых видов рыбы.
На территории предприятия оборудуют насосную станцию с рыбозащитным сооружением, административный корпус, бассейновый цех выращивания молоди, участок содержания маточного стада, пруды для подросшей рыбы площадью 117 га, резервную электростанцию и другие сооружения.
В настоящее время Федеральное управление «Главрыбвод» объявило тендер на корректировку проекта комплекса и проведение инженерных изысканий по этому объекту. Итоги конкурса должны подвести 26 апреля.
Победителю тендера предстоит в течение 200 дней собрать недостающие для проекта данные, провести инструментальное обследование территории и инженерные изыскания, а также пересмотреть и завершить проект.
Он должен предусматривать реконструкцию существующего производственного цеха и превращение его в крытый цех инкубации, а также капремонт дороги до рыбоприемника и нерестовых бассейнов для частиковых видов рыб.
Сообщается, что на завершение проекта предусмотрено 7,2 млн рублей.
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