В Липецкой области из интерната ушёл 24-летний парень

В Ельце пропал 24-летний Николай Лимарь, сообщили волонтёры отряда «Поиск пропавших детей». Молодой человек ушёл из психоневрологического интерната в 15.00 8 апреля. С тех пор от него не было никаких вестей.

Приметы парня: на вид 23-24 года, худощавое телосложение, рост 170 см, русые волосы, короткая стрижка. Был одет в светлую толстовку и тёмные джинсы. Молодой человек может быть дезориентирован.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Николая, просят позвонить по телефонам: 02, 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18.