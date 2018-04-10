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В Липецкой области из интерната ушёл 24-летний парень
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В Липецкой области из интерната ушёл 24-летний парень 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Ельце пропал 24-летний Николай Лимарь, сообщили волонтёры отряда «Поиск пропавших детей». Молодой человек ушёл из психоневрологического интерната в 15.00 8 апреля. С тех пор от него не было никаких вестей.
Приметы парня: на вид 23-24 года, худощавое телосложение, рост 170 см, русые волосы, короткая стрижка. Был одет в светлую толстовку и тёмные джинсы. Молодой человек может быть дезориентирован.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Николая, просят позвонить по телефонам: 02, 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18.
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