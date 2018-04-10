Минпромторг против дополнительной поддержки предприятий под санкциями

Существующих мер поддержки предприятий достаточно, решений о специальных, дополнительных мерах в правительстве нет, заявил он. «Санкции сегодня есть, завтра нет. Создавать это что-то отдельное, дополнительное, наверное, будет неправильно», — сказал он.

США 6 апреля ввели новые санкции против РФ . В тот же день глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что его ведомство усилит поддержку компаний, которые попали в новый санкционный список.