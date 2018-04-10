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Минпромторг против дополнительной поддержки предприятий под санкциями
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Минпромторг против дополнительной поддержки предприятий под санкциями 

ТАСС 50 минут назад
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 апреля. /ТАСС/. Минпромторг РФ не считает необходимыми дополнительные меры поддержки предприятий, оказавшихся под санкциями, сказал журналистам замглавы ведомства Алексей Беспрозванных.
Существующих мер поддержки предприятий достаточно, решений о специальных, дополнительных мерах в правительстве нет, заявил он. «Санкции сегодня есть, завтра нет. Создавать это что-то отдельное, дополнительное, наверное, будет неправильно», — сказал он.
США 6 апреля ввели новые санкции против РФ. В тот же день глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что его ведомство усилит поддержку компаний, которые попали в новый санкционный список.
Решение США спровоцировало «черный понедельник» на российском фондовом рынке и обвалило рубль. На фоне этого вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил накануне, что правительство поможет компаниям, попавшим под санкции США, и что этот вопрос уже обсуждался.
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