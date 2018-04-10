Ещё
В Сургуте опубликуют списки на места в детские сады
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сургуте опубликуют списки на места в детские сады 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Стало известно, что 6 мая в Сургуте появятся списки на места в детские сады. Планируется, что к этому месяцу должно освободиться 5700 мест.
Как сообщает siapress.ru, специалисты управления дошкольных образовательных учреждений сформируют списки распределения мест в муниципальные детские сады до 6 мая. Их разместят на официальном сайте городской администрации, а также по адресу Дзержинского 4/1.
Отметим, что специалисты отдела не менее трех раз позвонят законным представителям детей, если они не придут сами, чтобы сообщить о готовности занять место.
Кроме того, существует горячая линия по вопросам комплектования. Звонить можно по телефонам: 8 (3462) 35-52-01, 8 (3462) 35-52-08, 8 (3462) 23-01-16 в понедельник, вторник, четверг с 9-00 до 13-00; среда, пятница с 14-00 до 17-00.
АиФ Югра: последние новости
Форум «Югра – территория развития» ждет своих участников Более 2000 жителей удаленных районов Югры получили доступ к интернету Жителям Когалыма выдадут отдельные квитанции на оплату капремонта за апрель
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России337
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег121
Найден позитив от ослабления рубля125
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля185
Исчезло самое популярное в мире видео7
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение