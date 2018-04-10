В Сургуте опубликуют списки на места в детские сады

Стало известно, что 6 мая в Сургуте появятся списки на места в детские сады. Планируется, что к этому месяцу должно освободиться 5700 мест.

Как сообщает siapress.ru, специалисты управления дошкольных образовательных учреждений сформируют списки распределения мест в муниципальные детские сады до 6 мая. Их разместят на официальном сайте городской администрации, а также по адресу Дзержинского 4/1.

Отметим, что специалисты отдела не менее трех раз позвонят законным представителям детей, если они не придут сами, чтобы сообщить о готовности занять место.

Кроме того, существует горячая линия по вопросам комплектования. Звонить можно по телефонам: 8 (3462) 35-52-01, 8 (3462) 35-52-08, 8 (3462) 23-01-16 в понедельник, вторник, четверг с 9-00 до 13-00; среда, пятница с 14-00 до 17-00.