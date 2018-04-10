С 15 апреля установлены ограничения для любительского и спортивного рыболовства

фото pixabay.comС 15 апреля установлены ограничения для любительского и спортивного рыболовстваКомитет госохотнадзора Нижегородской области сообщает, что ежегодно с 15 апреля по 15 июня Правилами рыболовства установлены ограничения для любительского и спортивного рыболовства на водоемах области, а также действует запрет для промышленного выловы водных биологических ресурсов. Разрешается любительская ловля на удочку с берега вне мест нереста. Количество крючков — не более 2-х.

Для удобства граждан комитетом госохотнадзора, на основании Правил рыболовства и материалов научно-исследовательских работ ФГБНУ»ГосНИОРХА», разработана карта-схема нерестовых участков.

Также действуют ограничения на плавание на маломерных судах с использованием двигателей во время нерестового периода на водных объектах Нижегородской области (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.2 Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Нижегородской области):

— на Горьковском водохранилище с притоками и на р. Ветлуга — с распаления льда по 31 мая (включительно);

— на Чебоксарском водохранилище с притоками (исключая р. Ветлуга), р. Оке — с распаления льда по 20 мая (включительно).

Напомним, что нарушение Правил рыболовства влечет за собой ответственность, предусмотренную ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ , в части наложения административного штрафа на граждан в размере от 2 000 до 5 000 рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой.

Ответственность за незаконную добычу водных биологических ресурсов предусмотрена ст. 256 УК РФ и наказывается штрафом в размере от 300 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо исправительными работами на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ответственность за нарушение Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Нижегородской области предусмотрена ст. 5.14 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях от 20.05.2003 N 34-З и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей.

Для удобства граждан комитетом госохотнадзора Нижегородской области разработана на основании Правил рыболовства и материалов научно-исследовательских работ ФГБНУ»ГосНИОРХА» карта-схема нерестовых участков.

Следует отметить, что границы нерестовых участков призваны принципиально обозначить их месторасположение. Перечень нерестовых участков приведен также в Приложение N 6 к Правилам рыболовства.

СХЕМЫ НЕРЕСТОВЫХ УЧАСТКОВ МОЖНО НАЖАВ НА ССЫЛКУ НИЖЕ

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