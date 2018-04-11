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На территориях пяти школ района Люблино в 2017 году прошли работы по благоустройству
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На территориях пяти школ района Люблино в 2017 году прошли работы по благоустройству 

Управа района Люблино 29 минут назад
Фото: Управа района Люблино
В минувшем году в районе Люблино на территориях, прилегающих к школам, прошли благоустроительные работы. Как рассказал глава управы района Алексей Бирюков, работы были организованы по пяти адресам.
— Работы осуществлялись в рамках государственной программы «Образование», подпрограммы «Благоустройство территорий учреждений образования», — уточнил Алексей Бирюков.
В список попали: школа № 460, отделения по адресам улица Белореченская, дом 9 и улица Белореченская, дом 11, школа № 2092 имени Кожедуба по адресу улица Маршала Кожедуба, дом 6, корпус 2, а также школа № 2010 имени Героя Советского Союза Судакова по адресу улица Верхние Поля, дом 33, корпус 2 и лицей № 1303 по адресу улица Судакова, дом 29. (мю)
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