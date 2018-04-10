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Машинист готовит достойную смену. Сын Юрия Узорина пошел по стопам отца
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Машинист готовит достойную смену. Сын Юрия Узорина пошел по стопам отца 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Машинист электродепо «Сокол» Юрий Узорин рассказал корреспонденту «Вечерки» о давнем увлечении метро, своих хобби и семейной династии.
— Когда вы решили стать машинистом?
— Эта страсть у меня еще со школы. Раньше эксплуатировались поезда, в которых из салона через царапины в стекле можно было подглядеть, что происходит в кабине. И эта картинка застыла в моей памяти. Всегда было любопытно, как поезд едет по тоннелю.
— Что вы почувствовали, когда впервые попали в кабину машиниста?
— Очень интересные ощущения. Из кабины тоннель смотрится совершенно иначе, чем из вагона. Труба, которая извивается и уходит вперед, рельсы, светофоры, станции, вид открывается под другим углом. Было страшно интересно.
— Есть ли у вас хобби?
— Я увлекаюсь компьютерами, фотографией, стремлюсь попасть на авиашоу. Нравится наблюдать за высшим пилотажем «Русских витязей» и «Стрижей».
— На ваших плечах — груз ответственности. Устраиваете ли вы себе психологическую разрядку?
— Это нужно на любой работе, не только машинистам. В нашей профессии всегда нужно быть готовым к внештатным ситуациям. Это, конечно, большая эмоциональная нагрузка. Но я мечтал стать машинистом, поэтому чувствую себя как рыба в воде.
— Вы уговаривали своего сына Ивана тоже стать машинистом?
— Так вышло само собой. Он, как и я, в детстве любил игрушечную железную дорогу. Затем появился интерес к метро. Его мама раньше работала дежурным по станции, еще несколько родственников тоже трудятся в системе метрополитена. Когда у нас проводился день открытых дверей, сын приходил ко мне в депо. Сейчас он проходит специальную подготовку по профессии машиниста в метро. Я рад, что сын решил пойти по моим стопам.
ЕСТЬ РАБОТА!
Машинист — одна из самых востребованных профессий городской системы транспорта. В метро ждут молодых людей в возрасте от 18 лет с образованием не ниже среднего. Подробнее — на сайте mosmetro.ru или по телефону (495) 688-03-01.
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