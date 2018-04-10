Ещё
Челябинский конгресс-холл могут изобразить на 10-тысячной купюре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Меркель анонсировала встречу без России
Меркель анонсировала встречу без России

Челябинский конгресс-холл могут изобразить на 10-тысячной купюре 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Конгресс-холл на реке Миасс, которые построят в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС, может занять место на 10-тысячной купюре, сообщает "Южноуральская панорама". Заявление о такой перспективе сделала в областном пресс-центре медиахолдинга «Гранада Пресс» официальный представитель дирекции подготовки саммитов ШОС и БРИКС Ирина Чиркова.
— Это та доминанта города, которая призвана город украсить и обозначить его не только на уровне Российской Федерации, но и в мировом сообществе. У нас есть суперцель — мы хотим, чтобы здание общественно-делового центра появилось когда-нибудь на десятитысячной купюре, — заявила Ирина Чиркова
Также она подчеркнула, что конгресс-холл будет построен несмотря на то, что турецкая компания SAGIDAGLAR отказалась участвовать в строительстве. Сейчас продолжается поиск инвесторов для реализации проекта. На возведение здания-моста потребуется 9 миллиардов рублей, из которых 300 миллионов выделят из областного бюджета.
Напомним, что в минувшие выходные набережную и другие места застройки к саммитам осмотрел Борис Дубровский. Губернатору отчитались о сроках и рассказали детали проектов.
Хорошие новости: последние новости
Борису Дубровскому отчитались, когда и что построят к саммитам ШОС и БРИКС Челябинск представили в образе персонажа из аниме Горнолыжные курорты Южного Урала предлагают закрыть сезон в купальных костюмах
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России315
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег98
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля183
Поставщики бытовой техники увеличивают цены292
Найден позитив от ослабления рубля85
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
06:37
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение