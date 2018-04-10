Челябинский конгресс-холл могут изобразить на 10-тысячной купюре

— Это та доминанта города, которая призвана город украсить и обозначить его не только на уровне Российской Федерации , но и в мировом сообществе. У нас есть суперцель — мы хотим, чтобы здание общественно-делового центра появилось когда-нибудь на десятитысячной купюре, — заявила Ирина Чиркова

Также она подчеркнула, что конгресс-холл будет построен несмотря на то, что турецкая компания SAGIDAGLAR отказалась участвовать в строительстве. Сейчас продолжается поиск инвесторов для реализации проекта. На возведение здания-моста потребуется 9 миллиардов рублей, из которых 300 миллионов выделят из областного бюджета.