Челябинский конгресс-холл могут изобразить на 10-тысячной купюре 

Конгресс-холл на реке Миасс, которые построят в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС, может занять место на 10-тысячной купюре, сообщает "Южноуральская панорама". Заявление о такой перспективе сделала в областном пресс-центре медиахолдинга «Гранада Пресс» официальный представитель дирекции подготовки саммитов ШОС и БРИКС Ирина Чиркова.
— Это та доминанта города, которая призвана город украсить и обозначить его не только на уровне Российской Федерации, но и в мировом сообществе. У нас есть суперцель — мы хотим, чтобы здание общественно-делового центра появилось когда-нибудь на десятитысячной купюре, — заявила Ирина Чиркова
Также она подчеркнула, что конгресс-холл будет построен несмотря на то, что турецкая компания SAGIDAGLAR отказалась участвовать в строительстве. Сейчас продолжается поиск инвесторов для реализации проекта. На возведение здания-моста потребуется 9 миллиардов рублей, из которых 300 миллионов выделят из областного бюджета.
Напомним, что в минувшие выходные набережную и другие места застройки к саммитам осмотрел Борис Дубровский. Губернатору отчитались о сроках и рассказали детали проектов.