Ещё
Свыше 130 сухостойных деревьев и кустарников убрали в Мещанском районе с начала апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Свыше 130 сухостойных деревьев и кустарников убрали в Мещанском районе с начала апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва центр
Свыше 130 сухостойных деревьев и кустарников убрали в Мещанском районе столицы с начала апреля 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба Центрального административного округа.
«В Мещанском районе провели санитарную обрезку деревьев и кустарников. С начала апреля устранили 134 сухостойных дерева. Работы состоялись в рамках городского месячника по благоустройству. Их провели две бригады по четыре человека», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что работы были проведены в Васнецовом пер., в Большом Переяславском пер., Протопоповском пер. и по другим адресам.
Агентство «Москва»: последние новости
А.Улюкаев в последнем слове снова заявил о своей невиновности Российское историческое общество опубликовало архивы Минобороны РФ о восстании в концлагере Собибор Защита экс-министра А.Улюкаева намерена обжаловать приговор
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии221
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН86
Создатель «Новичка» жестко высказался о деле Скрипаля14
Байкал на грани экологической катастрофы7
Глава ЦРУ похвалился убийством «пары сотен русских»79
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение