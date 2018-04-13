Свыше 130 сухостойных деревьев и кустарников убрали в Мещанском районе с начала апреля

Свыше 130 сухостойных деревьев и кустарников убрали в Мещанском районе столицы с начала апреля 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба Центрального административного округа.

«В Мещанском районе провели санитарную обрезку деревьев и кустарников. С начала апреля устранили 134 сухостойных дерева. Работы состоялись в рамках городского месячника по благоустройству. Их провели две бригады по четыре человека», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что работы были проведены в Васнецовом пер., в Большом Переяславском пер., Протопоповском пер. и по другим адресам.