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Новые деревья высадят в районе
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Новые деревья высадят в районе 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Об этом 6 апреля сообщил глава Муниципального округа Александр Закускин.
— В Мещанском районе специалисты высадят новые деревья и обновят газоны. Первый список работ уже утвержден, — проинформировал он.
Александр Закускин добавил, что второй список адресов находится в процессе разработки и будет одобрен в ближайшее время.
Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» учли все пожелания жителей. Они провели беседы с активами дворов и внесли правки в план работ.
На данный момент, проводится закупка деревьев. Просадку произведут в ближайшее время.
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