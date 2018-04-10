Новые деревья высадят в районе 

Об этом 6 апреля сообщил глава Муниципального округа Александр Закускин.
— В Мещанском районе специалисты высадят новые деревья и обновят газоны. Первый список работ уже утвержден, — проинформировал он.
Александр Закускин добавил, что второй список адресов находится в процессе разработки и будет одобрен в ближайшее время.
Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» учли все пожелания жителей. Они провели беседы с активами дворов и внесли правки в план работ.
На данный момент, проводится закупка деревьев. Просадку произведут в ближайшее время.