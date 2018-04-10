Эксперт назвал три основных вопроса, поставленных санкциями США перед российской экономикой

Дальнейшие перспективы развития экономики России после введения новых американских санкций против российских компаний зависят от того, как Москва ответит на три основных вопроса, заявил «Экономике сегодня» руководитель направления «финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников

По мнению эксперта, в первую очередь необходимо успокоить рынок и объяснить, каким образом удастся избежать технических дефолтов у «Русала»

«А если технические дефолты будут, то по каким конкретно траншам ценных бумаг выпущенных, а также как планируется решать проблемы с платежами, задолженностями, реструктуризациями и так далее», — сказал экономист.

Кроме того, нужно решить, какие рынки смогут заменить «Русалу» американский. По словам, Масленникова, также будет необходимо определиться, в какой валюте компания будет обслуживать экспортные поставки.

Третий вопрос связан с задолженностью 4,2 миллиарда долларов. «Русал» получил эти деньги под покупку доли в «Норникеле»

«У рынка на этот счёт также много подозрений и различных предположений, поэтому разрешение конфликта акционеров находится среди первоочередных вопросов», — пояснил эксперт.

По мнению экономиста, если государство сможет своевременно ответить на вышеперечисленные вопросы, то российская экономика успешно пройдёт тест на прочность. Масленников считает, что в этом случае реакция на санкции будет умеренной, а прогноз экономического роста сохранится на уровне 1,5%.