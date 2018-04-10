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Тысячи паломников смогут отправиться из Грозного прямым рейсом на хадж
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Тысячи паломников смогут отправиться из Грозного прямым рейсом на хадж 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Прямое авиасообщение из Грозного в один из эмиратов ОАЭ Шарджу откроется с 20 апреля, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Двадцатого апреля авиакомпания Air Arabia открывает прямое авиасообщение из Грозного в Шарджу. Комфортабельные самолеты доставят вас в один из эмиратов ОАЭ, откуда рукой подать до Дубая, Абу-Даби, а также стран ближневосточного региона. Кроме того, очень удобно далее лететь в страны Юго-Восточной Азии, Малайзию, Индонезию. Этот рейс будет востребован и тысячами паломников, совершающих хадж и умрат! Счастливого вам полёта!" — написал Кадыров на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
Хадж является одним из пяти столпов ислама. Паломничество к святым местам в Мекке предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Оно совершается в строго определенный период по мусульманскому календарю. В 2018 году время хаджа приходится на вторую половину августа.
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