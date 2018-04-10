Кадыров: прямое авиасообщение между Грозным и Шарджей откроется в апреле 

ГРОЗНЫЙ, 10 апреля. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между Грозным (Чечня) и городом Шарджей (ОАЭ) откроется 20 апреля, сообщил во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров.
"20 апреля авиакомпания Air Arabia открывает прямое авиасообщение из Грозного в Шарджу. Комфортабельные самолеты доставят вас в один из эмиратов ОАЭ, откуда рукой подать до Дубая, Абу-Даби, а также стран ближневосточного региона", — написал он на своей станице в Mylistory, добавив, что рейс позволит удобно летать в страны Юго— Восточной Азии, Малайзии, Индонезии.
Ранее сообщалось, что в 2017 году были запущены регулярные рейсы между Грозным и Стамбулом, Мюнхеном, а также Санкт-Петербургом.