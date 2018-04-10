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Пропавшую в Красноармейске школьницу нашли мертвой в гаражах у завода
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Пропавшую в Красноармейске школьницу нашли мертвой в гаражах у завода 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Пропавшую 8 апреля девочку из Красноармейска Саратовской области искали три дня.
Анастасию Российскую объявили в розыск на странице поисковиков в группе «Поисковый отряд Лиза Алерт Саратов» в соцсети «ВКонтакте». И сегодня ее нашли убитой. Об этом сообщили волонтеры.
-Нашли все печально, — написал один из пользователей в группе «Поисковый отряд Лиза Алерт Саратов» в соцсети «ВКонтакте».
По предварительным данным, ребенка нашли в гаражах местного кооператива напротив кирпичного завода, на теле — признаки насильственной смерти. Территорию оцепили правоохранители. Причины смерти следователи пока не называют.
Настя училась в 7-м классе, была прилежной ученицей. По предварительным данным, девочку задушили.
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