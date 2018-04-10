Пропавшую в Красноармейске школьницу нашли мертвой в гаражах у завода

Пропавшую 8 апреля девочку из Красноармейска Саратовской области искали три дня.

Анастасию Российскую объявили в розыск на странице поисковиков в группе «Поисковый отряд Лиза Алерт Саратов» в соцсети «ВКонтакте». И сегодня ее нашли убитой. Об этом сообщили волонтеры.

-Нашли все печально, — написал один из пользователей в группе «Поисковый отряд Лиза Алерт Саратов» в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, ребенка нашли в гаражах местного кооператива напротив кирпичного завода, на теле — признаки насильственной смерти. Территорию оцепили правоохранители. Причины смерти следователи пока не называют.

Настя училась в 7-м классе, была прилежной ученицей. По предварительным данным, девочку задушили.