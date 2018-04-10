Более 36 тыс. бутылок нелегального алкоголя обнаружено в Пушкинском районе

Подпольный склад алкоголя ликвидирован в Пушкинском районе Подмосковья . Об этом сообщили в пресс-службе Росалкогольрегулирования.

«9 апреля представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области проведены контрольные мероприятия на территории Пушкинского района. В ходе проверки помещений вблизи дер. Нагорное пресечен оборот алкогольной продукции без соответствующей маркировки. Обнаружено свыше 36 тыс. бутылок алкоголя различных видов и наименований, а также три автотранспортных средства, в которых осуществлялась перевозка нелегальной продукции», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в настоящее время вся алкогольная продукция и транспорт арестованы. Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводится административное расследование.