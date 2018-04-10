Ещё
Более 36 тыс. бутылок нелегального алкоголя обнаружено в Пушкинском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 36 тыс. бутылок нелегального алкоголя обнаружено в Пушкинском районе 

Агентство «Москва» 1 час назад
Подпольный склад алкоголя ликвидирован в Пушкинском районе Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Росалкогольрегулирования.
«9 апреля представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области проведены контрольные мероприятия на территории Пушкинского района. В ходе проверки помещений вблизи дер. Нагорное пресечен оборот алкогольной продукции без соответствующей маркировки. Обнаружено свыше 36 тыс. бутылок алкоголя различных видов и наименований, а также три автотранспортных средства, в которых осуществлялась перевозка нелегальной продукции», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в настоящее время вся алкогольная продукция и транспорт арестованы. Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводится административное расследование.
Агентство «Москва»: последние новости
Вопрос о доступе иностранных болельщиков ЧМ-2018 к бесплатному Wi-Fi в аэроэкспрессах решат в мае Росимущество выступило за предоставление бизнесменам возможности выкупать арендуемые федеральные объекты Более 600 заявок от граждан на выявление помех радиоприему обработал Роскомнадзор в январе-феврале
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России337
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег121
Найден позитив от ослабления рубля125
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля185
Исчезло самое популярное в мире видео7
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение