Эксперт прокомментировал рост курсов доллара и евро

Главный инвестиционный стратег финансовой группы БКС Максим Шеин прокомментировал в беседе с RT превышение курса евро отметки в 76 рублей в ходе торгов впервые с 4 мая 2016 года и рост доллара выше 62 рублей впервые с декабря 2016 года.

«Дальнейшая ситуация с рублём будет зависеть от масштабов вывода иностранными инвесторами средств из российских активов, номинированных в рублях. Это относится как к облигациям, так и к акциям. После введения санкций, многие инвесторы и спекулянты запрашивают консультации у юристов на предмет оценки дальнейших действий на рынке: насколько они могут дальше продолжать работать на бирже, по каким бумагам и в каком объёме совершать сделки с российскими активами. Соответственно, если результат консультаций будет заключаться в рекомендации не связываться с российскими активами, то спрос на доллар США локально увеличится, и мы можем увидеть курс доллара в районе 70 рублей. С другой стороны, ЦБ своими операциями может удержать валютный курс от резких колебаний. Поэтому сочетание этих факторов будет определять дальнейшую динамику валютного курса», — отметил Шеин.

При этом, по словам эксперта, «среди иностранных инвесторов сохраняется интерес к российским бумагам, несмотря на волну санкций и ситуацию во внешней политике».

«С точки зрения потенциальной доходности, российские бумаги остаются интересными, однако новые возможные ограничения могут наложить негативный отпечаток на настроения на рынке», — заключил Шеин.