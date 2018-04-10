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Эксперт прокомментировал рост курсов доллара и евро
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Эксперт прокомментировал рост курсов доллара и евро 

RT на русском 30 минут назад
Главный инвестиционный стратег финансовой группы БКС Максим Шеин прокомментировал в беседе с RT превышение курса евро отметки в 76 рублей в ходе торгов впервые с 4 мая 2016 года и рост доллара выше 62 рублей впервые с декабря 2016 года.
«Дальнейшая ситуация с рублём будет зависеть от масштабов вывода иностранными инвесторами средств из российских активов, номинированных в рублях. Это относится как к облигациям, так и к акциям. После введения санкций, многие инвесторы и спекулянты запрашивают консультации у юристов на предмет оценки дальнейших действий на рынке: насколько они могут дальше продолжать работать на бирже, по каким бумагам и в каком объёме совершать сделки с российскими активами. Соответственно, если результат консультаций будет заключаться в рекомендации не связываться с российскими активами, то спрос на доллар США локально увеличится, и мы можем увидеть курс доллара в районе 70 рублей. С другой стороны, ЦБ своими операциями может удержать валютный курс от резких колебаний. Поэтому сочетание этих факторов будет определять дальнейшую динамику валютного курса», — отметил Шеин.
При этом, по словам эксперта, «среди иностранных инвесторов сохраняется интерес к российским бумагам, несмотря на волну санкций и ситуацию во внешней политике».
«С точки зрения потенциальной доходности, российские бумаги остаются интересными, однако новые возможные ограничения могут наложить негативный отпечаток на настроения на рынке», — заключил Шеин.
Доллар США и евро возобновили рост на «Московской бирже». Утром 10 апреля курс доллара поднялся выше 62 рублей впервые с 20 декабря 2016 года. Евро при этом превысил 76 рублей, поднявшись на 1,93 рубля.
RT на русском: последние новости
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