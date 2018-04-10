Если друг потерялся вдруг. Кто и что поможет найти пропавшего питомца

Весна заставляет оживиться не только деревья и траву за окном, но и домашних животных. С приходом тепла на улицу рвутся даже самые застарелые домоседы, будь то кошки, собаки или домашние декоративные птички. Что делать, если питомец сбежал из дома в поисках приключений? Советы по поиску «потеряшек» «АиФ-Челябинск» дали любители животных.

«Пропала собака, живущая в нашем дворе»

Ваш милейший четвероногий друг на прогулке вывернулся из ошейника? Карабин на поводке на выдержал, когда барбос рванул за очередной стаей голубей? Ситуации бывают разные, но механизм поиска всегда один.

Во-первых, без паники. Возможно, что через час-другой ваш питомец сам вернется к родному подъезду. Но обойти свой микрорайон всё равно не помешает. Как правило, собаки карликовых пород испытывают огромный стресс и не рады обрушившейся на них свободе. Спасения они чаще всего ищут под припаркованными авто или в тени домов, где менее многолюдно. Собаки более крупных размеров от побега испытывают радостные чувства. Их можно обнаружить в зарослях травы на соседней стройке или пустыре. Не удивляйтесь, если увидите своего друга в компании четвероногих собратьев. Он вряд ли согласится добровольно покинуть «свадебную компанию» и вновь постарается сбежать, завидев вас.

Если найти питомца самостоятельно не удалось, максимально оповестите живущих рядом людей о пропаже. Особенно полезными могут быть бабушки и владельцы других животных. Сообщите им свой номер телефона и с этого момента будьте на связи. Если на протяжении 2-4 часов новостей о месте нахождения животного нет, призовите на помощь Интернет. Разместите объявление в социальных сетях, прикрепив самое актуальное, недавнее фото животного. Обязательно укажите кличку, окрас, породу. Если есть клеймо или чип, то не забудьте упомянуть и это.

Вечером непременно обойдите или объедьте округу в радиусе 5-7 километров от дома. Продолжайте искать, опрашивать местных жителей, работников строек и стоянок, дворников, продавцов и охранников местных магазинов, промоутеров. Если кто-то будет слишком подробно вас расспрашивать, будьте настороже, не говорите, что пёс чистокровный и породистый, чтобы не привлечь тех, кто готов нажиться на вашем горе. Ищите укромные уголки — стоянки, заросли в парках и у домов.

Если найти собаку не удалось, пора печатать бумажные объявления. Расклеить их нужно непременно возле проходных мест — магазинов, аптек, автобусных остановок, подъездов.

Если после нескольких дней собака не объявилась, свяжитесь с волонтерами местных приютов для животных. Возможно, питомец ждет вас на передержке.

Кошка сама по себе

Причины таинственного исчезновения домашней мурки чаще всего банальны — животное попало под влияние своих инстинктов или потерялось на даче, так как не было приучено к улице. Помните: кошку нужно искать вечером после 20 часов либо утром до 8 часов. В это время на улице стихает дневной шум и проще расслышать мяуканье. К тому же животное будет менее напугано и скорее выйдет из своего укрытия.

Нередко городские «потеряшки» прячутся в темноте подъездов или подвалов. Обход соседних домов часто дает хорошие результаты. Отправляясь в рейд по подъездам, не лишним будет взять с собой бумажные объявления и развесить их. Нередко потерявшихся кошек обнаруживают дворники, которые первыми выходят во двор утром. Обязательно поинтересуйтесь у дворника, попадался ли ему ваш беглец.

Если поиск не дал результатов, можно попытать счастья в сосетях и на официальных страницах приютов для животных. Нередко в социальных сетях и мессенджерах есть группы микрорайонов или жильцов отдельных домов. Это тоже может стать подмогой.

Птичка выпорхнула

Вернуть домой пернатого питомца гораздо сложнее, чем кошку или собаку, просто потому, что у него есть крылья и он может присесть отдохнуть на крыше соседней высотки. Если декоративный попугайчик улетел, не паникуйте. Ходить по двору и кричать сквозь слёзы: «Гоша, вернись!», — это худшее, что можно придумать. Опытные владельцы птиц советуют соблюдать спокойствие и тишину. Если у пернатого есть пара, один из самых действенных способов поймать его это показать «потеряшке» его вторую половинку. Клетку можно поставить на окно или вынести к дереву, на котором сидит беглец. Как правило, комнатные птицы не улетают далеко из-за того, что не имеют достаточных лётных навыков. Нужно следить за тем, чтобы вторая птица, находящаяся в клетке, вела себя спокойно. Тревожный крик отпугнет «потеряшку».

Еще один проверенный способ — взять клетку и тихо сидеть под деревом, которое облюбовал ваш питомец. Велика вероятность, что птица спустится, чтобы попить или поесть. Если питомца не удается обнаружить на зданиях или деревьях, следует понаблюдать за воронами или голубями во дворе. Как правило, они бурно реагируют на появление новичка на своей территории и захотят его выжить.

Чтобы скорее найти общий язык с птахой, орнитологи советуют научить птицу откликаться на свист. Тогда позвать питомца домой станет проще.