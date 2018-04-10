Федеральная таможенная служба утвердила порядок работы с чеками tax free

"Тридцатого марта 2018 года вступил в силу приказ ФТС России о порядке проставления отметок таможенного органа Российской Федерации на чеке для компенсации суммы налога, подтверждающей факт вывоза товаров с территории России", — говорится в сообщении и уточняется, что факт вывоза иностранным гражданином товаров для возмещения НДС подтверждается в пункте пропуска через границу должностным лицом таможенного органа проставлением оттиска личной номерной печати в правом нижнем углу документа и указания даты, после чего чек с отметками возвращается.

Таможенник ставит отметки после проверки соответствия товаров и сведений в паспорте данным в платежном документе, подтверждающем оплату товара в магазине. При этом товары не должны быть в употреблении, а также должен быть соблюден трехмесячный срок со дня покупки товара. Если часть товаров в чеке не соответствует установленным требованиям, то таможенник вычеркнет такие позиции и заверит это печатью. Далее инспектор поставит печать в правом нижнем углу чека, заверяя остальные позиции.

"Таможенная служба на своей площадке провела необходимые консультации с воздушными таможнями Московского авиаузла и операторами tax free. Обсуждена схема размещения должностных лиц таможенных органов, которые будут осуществлять подтверждение факта вывоза товаров с территории Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза ", — также сообщает ФТС.

Закон о введении в РФ системы tax free вступил в силу c 1 января. Вернуть себе 18%-ный НДС с товаров, купленных в России, смогут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.