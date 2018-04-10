ФАС перенесла на 22 апреля рассмотрение дела о возможном картельном сговоре при строительстве аэропортов 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России перенесла на 22 апреля рассмотрение дела в отношении компаний «Трансстроймеханизация» (дочерняя структура «Мостотреста») и «Трест Камдорстрой» о возможном картельном сговоре при строительстве взлетно-посадочных полос для аэропортов. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе антимонопольного ведомства.
«Рассмотрение дела в отношении «Трансстроймеханизация» и «Трест Камдорстрой» о возможном картельном сговоре при строительстве ВПП для аэропортов отложено на 22 апреля», — сообщили в пресс-службе.
Представитель ФАС добавил, что в качестве заинтересованного лица к делу привлечен аэропорт Южно-Сахалинска.
Ранее начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев сообщил о возбуждении дела против компаний «Трансстроймеханизация» и «Трест Камдорстрой», сформировавших, по мнению ведомства, картель при строительстве взлетно-посадочных полос для аэропортов и строительстве аэропортов. С 2015 г. «Трансстроймеханизация» выступает генеральным подрядчиком строительства взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) аэропорта Шереметьево.