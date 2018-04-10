Ещё
Фрагменты тел на месте крушения Ан‐148 не обнаружены
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фрагменты тел на месте крушения Ан‐148 не обнаружены 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
По предварительным данным, фрагменты человеческих тел на месте крушения Ан‐148 в селе Степановское не обнаружены, сообщил корреспондент «360». Местные жители предположили, что кости могли растащить собаки.
На поле в данный момент ведутся поисковые работы, в которых принимают участие несколько десятков сотрудников Ногинского МЧС и три единицы техники.
Снег полностью сошел несколько дней назад, и сейчас вся территория представляет собой сплошную голую землю. На месте воронки, куда врезался самолет, установлен мемориал.
Источник фото: Канал 360tv
По словам корреспондента, фрагментов тел на месте крушения не обнаружено, несмотря на сообщения родственников погибших в крушении лайнера, том, что спустя два месяца там лежат останки.
Юлия Синицина, дочь погибшей пассажирки Ан-148, записала видеообращение, в котором пожаловалась на то, что сотрудники МЧС полностью прекратили поиски частей самолета.
Источник фото: Канал 360tv
На месте крушения Ан‐148 в данный момент проводятся дополнительные осмотры, ведется круглосуточное дежурство. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что таяние снега дало объективную возможность для организации дополнительных осмотров места трагедии. В работе участвуют сотрудники Главного управления криминалистики СК России и специалисты МЧС, ведутся судебные экспертизы.
Самолет Ан-148, на борту которого находился 71 человек, разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Выжить не удалось никому. Лайнер авиакомпании «Саратовские авиалинии», летел из Москвы в Орск.
360tv.ru: последние новости
Посла Израиля вызвали в МИД России Глава Совета народных депутатов Кузбасса сложил полномочия Сколотившие банду для воровства посылок сотрудники «Почты России» задержаны полицией
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России337
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег121
Найден позитив от ослабления рубля125
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля185
Исчезло самое популярное в мире видео7
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение