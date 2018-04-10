Фрагменты тел на месте крушения Ан‐148 не обнаружены

По предварительным данным, фрагменты человеческих тел на месте крушения Ан‐148 в селе Степановское не обнаружены, сообщил корреспондент «360». Местные жители предположили, что кости могли растащить собаки.

На поле в данный момент ведутся поисковые работы, в которых принимают участие несколько десятков сотрудников Ногинского МЧС и три единицы техники.

Снег полностью сошел несколько дней назад, и сейчас вся территория представляет собой сплошную голую землю. На месте воронки, куда врезался самолет, установлен мемориал.

По словам корреспондента, фрагментов тел на месте крушения не обнаружено, несмотря на сообщения родственников погибших в крушении лайнера, том, что спустя два месяца там лежат останки.

Юлия Синицина, дочь погибшей пассажирки Ан-148, записала видеообращение, в котором пожаловалась на то, что сотрудники МЧС полностью прекратили поиски частей самолета.

Источник фото: Канал 360tv

На месте крушения Ан‐148 в данный момент проводятся дополнительные осмотры, ведется круглосуточное дежурство. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что таяние снега дало объективную возможность для организации дополнительных осмотров места трагедии. В работе участвуют сотрудники Главного управления криминалистики СК России и специалисты МЧС, ведутся судебные экспертизы.