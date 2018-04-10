Фрагменты тел на месте крушения Ан‐148 не обнаружены 

По предварительным данным, фрагменты человеческих тел на месте крушения Ан‐148 в селе Степановское не обнаружены, сообщил корреспондент «360». Местные жители предположили, что кости могли растащить собаки.
На поле в данный момент ведутся поисковые работы, в которых принимают участие несколько десятков сотрудников Ногинского МЧС и три единицы техники.
Снег полностью сошел несколько дней назад, и сейчас вся территория представляет собой сплошную голую землю. На месте воронки, куда врезался самолет, установлен мемориал.
Источник фото: Канал 360tv
По словам корреспондента, фрагментов тел на месте крушения не обнаружено, несмотря на сообщения родственников погибших в крушении лайнера, том, что спустя два месяца там лежат останки.
Юлия Синицина, дочь погибшей пассажирки Ан-148, записала видеообращение, в котором пожаловалась на то, что сотрудники МЧС полностью прекратили поиски частей самолета.
Источник фото: Канал 360tv
На месте крушения Ан‐148 в данный момент проводятся дополнительные осмотры, ведется круглосуточное дежурство. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что таяние снега дало объективную возможность для организации дополнительных осмотров места трагедии. В работе участвуют сотрудники Главного управления криминалистики СК России и специалисты МЧС, ведутся судебные экспертизы.
Самолет Ан-148, на борту которого находился 71 человек, разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Выжить не удалось никому. Лайнер авиакомпании «Саратовские авиалинии», летел из Москвы в Орск.