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Волжане напишут «Тотальный диктант» на трех площадках
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Волжане напишут «Тотальный диктант» на трех площадках 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Жители Волжского смогут написать «Тотальный диктант» 14 апреля в трех вузах.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии Волжского, написать письменную работу можно в филиале Московского энергетического института по проспекту Ленина, 69, а также в ВПИ — филиале ВолгГТУ по проспекту Ленина,72 и в Волжском филиале ВолГУ по улице 40 лет Победы, 11.
Каждый год в акции участвуют сотни волжан. Так, в прошлом году диктант написали 450 человек и показали хорошие результаты.
В этом сезоне участники будут писать текст, придуманный современной писательницей Гузель Яхиной.
Регистрация проходит на сайте. Консультации можно получить по телефону филиала МЭИ: (8443) 21-01-72 с 09.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.
Начало диктанта в 14:00.
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