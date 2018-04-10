Волжане напишут «Тотальный диктант» на трех площадках

Жители Волжского смогут написать «Тотальный диктант» 14 апреля в трех вузах.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии Волжского, написать письменную работу можно в филиале Московского энергетического института по проспекту Ленина, 69, а также в ВПИ — филиале ВолгГТУ по проспекту Ленина,72 и в Волжском филиале ВолГУ по улице 40 лет Победы, 11.

Каждый год в акции участвуют сотни волжан. Так, в прошлом году диктант написали 450 человек и показали хорошие результаты.

В этом сезоне участники будут писать текст, придуманный современной писательницей Гузель Яхиной.

Регистрация проходит на сайте. Консультации можно получить по телефону филиала МЭИ: (8443) 21-01-72 с 09.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.

Начало диктанта в 14:00.