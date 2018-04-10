Дмитрий Азаров: «В Самарской области назрела серьезная организационная реформа в системе здравоохранения»

Высокий уровень поддержки дает свои результаты. Так, в 2017 году младенческая смертность составил 4,3 случая на 1000 родившихся, это уровень Канады или Великобритании , например. Материнская смертность в 2017 году была равна нулю. Пошли вниз показатели таких социальных болезней, как туберкулез, алкоголизм и наркомания.

"Сегодня президент страны ставит новую задачу — увеличить продолжительность жизни в стране до 80 лет и более. Задача колоссальная сама по себе, но реализуемая. По оценке заместителя председателя правительства Ольги Голодец , при нашем уровне вложения в здравоохранение, мы должны были уже сейчас иметь продолжительность жизни на уровне 75 лет, а по факту она у нас в области 71,7 года. Это 42 место в стране, ниже чем у всех наших соседей", — сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, масштаб вложений в сферу здравоохранения не имеет прецедентов за всю историю страны. К примеру, только в Самарской области и только в этом году были открыты четыре современных медицинских центра: многопрофильный госпиталь «Мать и дитя», ПЭТ-центр в Самаре , диагностический центр, больница восстановительного лечения.

До конца года будут построены и введены в эксплуатациюполиклиника в Южном городе и поликлиника на 1000 посещений в смену в Автозаводском районе в Тольятти . Дмитрий Азаров напомнил: в ходе своего визита в Самару Владимир Путин поручил федеральному правительству проработать вопрос о строительстве детских больниц в Сызрани и Тольятти.

Одна из первоочередных задач для областной власти — найти решения по введению в эксплуатацию кардиоцентра в Самаре, строительная готовность которого составляет 90%.

Кроме того, в регионе есть еще 12 объектов незавершенного строительства в сфере здравоохранения. «Это все народные деньги, закопанные в землю и пущенные по ветру. С этим нужно заканчивать. По всем точкам провести ревизию, по перспективным объектам привлечь инвесторов для завершения строительства. Там где это оправданно, сделать это за счет бюджетных средств», — поставил задачу Дмитрий Азаров.

Глава региона также заявил о необходимости в кратчайшие сроки решить проблему доступности медицинской помощи.

Еще одно важнейшее направление — решение вопроса нехватки кадров для медицинских учреждений в сельской местности. Глава региона сообщил, что для ее решения запущена федеральная программа земский доктор.

"Программа дает хорошие результаты, сельским врачам выплачиваются подъемные в размере 1 млн рублей. Это позволило улучшить ситуацию во многих отдаленных районах. Поэтому принято решение с текущего года начать аналогичную программу земский фельдшер. В соответствии с этой программой, фельдшерам в возрасте до 50 лет, прибывшим на работу в села и города с населением до 50 тыс. человек будет выплачиваться 500 тыс. руб. подъемных. Регион будет принимать участие в этой программе на условиях софинансирования", — сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона добавил, что проблема нехватки кадров актуальна не только в сельской местности. Так, в Тольятти штат врачей укомплектован на 50%, в Сызрани на 40%. " Министерству здравоохранения совместно с медицинским университетом надлежит в кратчайшие сроки провести детальный анализ и представить конкретные предложения по решению кадровой проблемы в регионе", — заявил Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что особое внимание должно быть уделено и качеству лечения. «После вступления в силу майских указов, ставящих на контроль уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, туберкулеза, эти показатели в Самарской области снизились. В отчетах, на бумаге. По мнению федерального министерства здравоохранения мы занимаемся здесь приписками, а не реальной работой», — заявил Дмитрий Азаров.

Глава региона добавил, что он получает тысячи обращений от жителей Самарской области, в которых люди жалуются, что в медицинских учреждениях они нередко видят равнодушие и формализм.

"В целом по области качеством медицинской помощи удовлетворены менее трети жителей. Самое главное — этот показатель не растет, несмотря на многомиллиардные вложения. Этот позор, что по оперативности скорой помощи мы находимся в 8-м десятке из 85 регионов страны", — привел статистические данные руководитель области.

Он отметил, что по уровню коррумпированности здравоохранение оказалось в числе самых неблагополучных сфер. Дмитрий Азаров привел данные проверок, показавшие злоупотребления при закупке лекарств.

"Например, в одной из поликлиник Самары, которую мы проверили в этом году, закупочные цены лекарств превышали розничные цены до пяти раз. При этом министерство этих фактов не замечает. Это нужно менять и менять немедленно: либо министерский контроль будет налажен, либо в министерстве этим будут заниматься другие люди. В Самарской области назрела серьезная организационная реформа в системе здравоохранения", — подчеркнул Дмитрий Азаров.