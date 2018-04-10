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За год в Костромской области хотят преобразить 130 дворов
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За год в Костромской области хотят преобразить 130 дворов 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В этом году в Костромской области в рамках инициативы президента по формированию комфортной городской среды благоустроят около 130 дворов и более 30 общественных территорий, сообщает пресс-служба губернатора.
В этом проекте примут участие 49 муниципальных образований, его финансирование составит 218 миллионов 300 тысяч рублей.
Напомним, что дизайн-проекты по благоустройству общественных территорий прошли через народное голосование 18 марта в Костроме, Буе, Нерехте и Шарье. В Буе жители выбрали благоустройство парка «Аллея Победы» с установкой памятника труженикам тыла, в Шарье — Мемориального комплекса, в Нерехте — Площади Свободы и Площади 30-летия Победы. В Костроме начнется благоустройство территории в районе Чернигинской набережной — парка Заволжье. В следующем году преображение ждет парк Победы.
Надо взять на контроль размещение на сайтах муниципальных образований информации о проведении и результатах общественных обсуждений планов благоустройства. Все реализовано, но на сайтах информации нет, — подчеркнул губернатор.
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