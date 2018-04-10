В 2018 году в Костромской области благоустроят 130 дворов

Как сообщают в пресс-службе губернатора, работы также пройдут на 30 общественных территориях. Всего в проекте благоустройства примут участие 49 муниципальных образований. Общая сумма финансирования — 218 млн 300 тысяч рублей.