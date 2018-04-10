Жить по соседству с фан-зоной. Шпаргалка для жителей центра Нижнего Новгорода на дни ЧМ-2018

Что такое аккредитация и для чего она нужна?

Аккредитация — процесс получения пропуска, дающего право проезда личного транспорта на территорию, прилегающую к стадиону «Нижний Новгород» в определенные даты.

Пропуск необходим для личного транспорта. Если вы не планируете пользоваться автомобилем (или у вас его нет) в дни ЧМ, то проходить аккредитацию не нужно. Пешком можно свободно перемещаться по всей территории, даже по территории фан-зоны.

Аккредитация нужна на весь период ЧМ-2018?

Пропуск для въезда на территорию, прилегающую к Фестивалю болельщиков FIFA, необходим только в дни «нижегородских» матчей, а также в дни игр сборной России по футболу, полуфиналов и двух финалов. Здесь будет организована прямая трансляция матчей и праздник с участием известных музыкантов.

Итого получается 13 дней: 14, 18, 19, 21, 24, 25, 27 июня, 1, 6, 10, 11, 14, 15 июля.

В остальные дни ограничения по въезду транспортных средств не будет.

Кто может получить аккредитацию?

Оформление аккредитации не является обязательным. Организаторы ЧМ-2018 будут признательны, если вы примете решение не использовать личный транспорт в дни проведения матчей. Но если автомобиль вам необходим, то для въезда на территорию вокруг фан-зоны в дни матчей необходимо получить пропуск. Интересно, что для выезда через КПП, а также для перемещения на авто внутри ограниченной зоны пропуск не нужен.

Удостовериться в необходимости получения пропуска можно указав название улицы и номер дома на интерактивной карте, которая размещена на сайте nizhny2018.ru. Просто вводим название улицы и номер дома в пустое поле, и система выдает сообщение.

В случае нахождения вашего дома на этой территории, необходимо заполнить заявку для получения пропуска.

Если адрес вашего дома не отображается в данной форме, то необходимость оформления пропуска отсутствует.

Однако пока система работает не совсем корректно. Мы ввели два адреса: улица Минина, 6 и улица Ковалихинская, 30. Система выдала сообщения, что оба они находятся в зоне «последней мили», хотя это не так (жителям Ковалихинской, 30 не нужно проходить аккредитацию).

Перечень улиц, входящих в предварительный транспортный периметр Фестиваля болельщиков:

ул. Добролюбова (от ул. Сергиевская до Зеленского съезда) ул. М. Покровская (от ул. Звездинка до ул. Б. Покровская) ул. Звездинка (от ул. М. Покровская до пл. Горького) ул. Лыкова Дамба (от ул. Октябрьская до ул. Пискунова) ул. Пожарского (от ул. Пискунова до пл. Минина и Пожарского) ул. Октябрьская (от ул. Добролюбова до ул. Варварской) Зеленский съезд (от ул. Добролюбова до ул. Широкой) ул. Широкаяул. Варварскаяул. Алексеевская (от ул. Грузинская до пл. Минина и Пожарского)

Организаторы ЧМ-2018 обещали в скором времени опубликовать достоверную карту, на которой будут отмечены все дома, жильцы которых имеют право получить автомобильный пропуск. А пока можете ориентироваться на схему, которую мы нарисовали на основе официальной информации.

Если вы не живете, а работает в зоне вокруг Фестиваля болельщиков и на работу приезжаете на автомобиле, то спешим вас огорчить, что в эти 13 дней чемпионата мира по футболу вам придется воспользоваться общественным транспортом или прогуляться пешком. Аккредитация в таких случаях не предусмотрена.

Что нужно, чтобы получить пропуск в зону ЧМ-2018?

Чтобы пройти аккредитацию, необходимо одновременно быть хозяином автомобиля и владельцем недвижимости, находящейся на ограниченной территории (либо иметь регистрацию, хотя бы временную). Если, например, в семье автомобиль записан на жену, а она не имеет прописки (или не является собственником квартиры), то получить пропуск не получится. Делать временную прописку тоже не имеет смысла, поскольку дата регистрации должна быть не позднее 1 апреля 2018 года.

Чтобы получить пропуск, дающий право проезда на территорию «последней мили», житель должен подать заявку. Сделать это можно:

в электронном виде, через форму на сайте www.nizhny2018.ru в разделе «Аккредитация» — с 10 апреля;в пунктах выдачи транспортных пропусков — с 15 апреля.

Для прохождения аккредитации необходимо предоставить документы:

Паспорт транспортного средства и/или свидетельство о регистрации;Свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРИП; договор аренды (с отметкой о регистрации в ЕГРН), заключенный не позднее 1 апреля 2018 года, или паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства (дата регистрации должна быть не позднее 1 апреля 2018 года).

Каковы сроки аккредитации?

Прием заявлений на аккредитацию проводится до последнего дня работы Фестиваля болельщиков — 15 июля. Имейте ввиду, что срок рассмотрения заявки — 2-3 дня (в первые дни аккредитации этот срок может быть больше).

Как пройти регистрацию?

Пока это можно сделать только в электронном виде. Итак:

1. Открываем Официальный сайт города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ Нижнего Новгорода и внизу страницы находим кнопку «ВОЙТИ».

2. Открывшуюся страницу вновь прокручиваем вниз и кликаем на ссылку «РЕГИСТРАЦИЯ».

3. Для регистрации на сайте заполняем традиционные поля: логин, адрес электронной почты (на него придет письмо для активации профиля), пароль (дважды), выбираем тип регистрации (физ. лицо). Ставим галочку — даем согласие на обработку персональных данных и нажимаем кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ».

На сайте есть возможность войти через социальную сеть. Однако на самом деле этот функционал не работает. Возможно, его активируют чуть позже.

4. Идем в свою почту, там находим письмо от admin@nizhny2018.ru и походим по ссылке, указанной в письме. Таким образом мы активируем свой аккаунт.

5. В «Личном кабинете» вводим свои персональные данные: ФИО, пол, район (в котором проживаете и для которого требуется пропуск), гражданство, дату и место рождения, e-mail и мобильный телефон, паспортные данные, адрес регистрации. Сохраняем изменения, после чего нажимаем «Создать заявку».

6. Открывается новое окно. Здесь необходимо заполнить информацию об автомобиле: марку и модель, госномер, телефон водителя.

В этом же разделе необходимо загрузить сканы (или фотографии) документов: свидетельство о регистрации автомобиля, а также один из документов подтверждающих, что вы живете на территории «последней мили» (перечень см.выше). После этого нажимаем кнопку «ОТПРАВИТЬ».

7. Заявка отправлена и сохранена в «Личном кабинете» (там можно проверять статус). Также вам должно прийти подтверждение отправки заявки на почту и на телефон. Но мне не пришло.

8. Дальше остается ждать, когда заявку рассмотрят и одобрят (или не одобрят). После этого вам позвонят или на почту придет приглашение с информацией о том, где можно забрать пропуск.

Где получить пропуск?

Аккредитацию (пластиковый пропуск) выдают по четырем адресам:

ТРК «Небо», цокольный этаж (ул. Большая Покровская, 82) ТЦ «Аврора», 1 этаж (ул. Советская, 12) Администрации Нижегородского района, 1 этаж (ул. Пискунова, 1) ФОК «Мещерский», 1 этаж (ул. Карла Маркса, 21)

Для получения пропуска, дающего право проезда, собственник автомобиля должен лично явиться в сервисный центр с документом, удостоверяющим личность. Здесь владельца пропуска сфотографируют, фото поместят на документ.

На пропуске будет указана личная информация и информация об автомобиле. Передать кому-либо его не получится.

Кому из жителей Канавинского района Нижнего Новгорода необходимо получать пропуск и как это сделать, мы рассказывали в другом материале.