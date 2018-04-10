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«Алроса» в марте реализовала алмазов и бриллиантов на $559,5 млн
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«Алроса» в марте реализовала алмазов и бриллиантов на $559,5 млн 

Rambler News Service 43 минуты назад
Алмазодобывающая компания «Алроса» продала в марте 2018 года алмазного сырья и бриллиантов на сумму $559,5 млн, в том числе продажи алмазного сырья в стоимостном выражении составили $550,3 млн, бриллиантов — $9,1 млн, сообщает компания.
По итогам I квартала 2018 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции «Алросы» в стоимостном выражении составили $1,6 млрд, в том числе продажи алмазного сырья составили $1,58 млрд, бриллиантов — 23,7 млн  «В январе-марте на мировых рынках наблюдался более высокий спрос на средне— и крупноразмерное сырье по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В марте ощущалось небольшое сезонное охлаждение спроса, тем не менее хорошие результаты аукционов на алмазы специальных размеров (весом 10,8 карат и больше) обеспечили в этом месяце более высокий объем продаж относительно февраля 2018 года. При этом следует отметить, что по состоянию на конец первого квартала остатки алмазного сырья приблизились к уровню технологического минимума», — прокомментировал результаты заместитель гендиректора компании Юрий Окоемов.
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