Белорусская железная дорога и китайская компания DHL Global Forwarding China активизируют сотрудничество

Минск , 10 апреля / Синьхуа / — Белорусская железная дорога /БЖД/ и китайская логистическая компания DHL Global Forwarding China активизируют сотрудничество в организации перевозок грузов контейнерными поездами в направлении Китай-Европа-Китай. Об этом во вторник сообщили в пресс-центре БЖД.

Как стало известно, в понедельник в Минске состоялись переговоры руководства Белорусской железной дороги и компании DHL Global Forwarding China, подразделения международной компании DHL, одного из лидеров мирового логистического рынка. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы организации перевозок грузов контейнерными поездами в направлении Китай-Европа-Китай. Как сообщил начальник БЖД Владимир Морозов , реализация инициативы «Пояс и путь», а также строительство под Минском индустриального парка «Великий камень» являются стимулирующими факторами для развития контейнерных перевозок в направлении Китай-Европа-Китай и Китай-Беларусь-Китай. В 2017 году через территорию Беларуси проследовало более 3 тыс. контейнерных поездов. Общий объем транспортировки грузов в контейнерах в направлении Китай-ЕС-Китай составил 257 тыс. контейнеров ДФЭ, что в 2 раза больше, чем в 2016 году.

Также в ходе переговоров обсудили вопросы организации перевозок грузов по направлению Китай-Беларусь с их консолидацией на контейнерном терминале станции Колядичи и дальнейшей доставкой в страны ЕС . На протяжении последних лет продолжается сотрудничество государственного предприятия БТЛЦ с компанией DHL Global Forwarding China в сфере контейнерных перевозок по маршруту Китай-Европа-Китай. Результатом сотрудничества стала организация контейнерных поездов Хэфэй-Гамбург, Шэньчжэнь-Дуйсбург, Чэнду-Тилбург, Чэнду-Нюрнберг и Чэнду-Лодзь, которые связали страны Западной Европы с рядом провинций КНР . В январе 2018 года организован новый проект контейнерного поезда из города Сиань /провинция Шаньси/ в Европу.

Начальник Белорусской железной дороги также отметил важность развития маршрутов из Китая в Беларусь. Стратегической целью БЖД является создание в Минске крупного перевалочного пункта /на базе терминала Колядичи/, который сможет выступать в роли регионального транспортного хаба, где будет происходить консолидация грузов и перенаправление потоков, в том числе в направлении Север-Юг /с использованием сервиса специализированных поездов «Викинг» и «Зубр»/. В 2017 году была осуществлена отправка трех пилотных контейнерных поездов по маршруту Шэньчжэнь-Колядичи.

В свою очередь Келвин Леунг, генеральный директор DHL Global Forwarding Asia Pacific, отметил большой потенциал рынка перевозок из Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона в страны Европы. По его словам, в компании DHL крайне заинтересованы в полном использовании возможностей минского хаба, чтобы соединить соседние страны не только в части перевозок в направлении Восток-Запад, но также и Север-Юг. В настоящий момент доля компании DHL Global Forwarding China на транспортном рынке Китая составляет порядка 10 проц.

В завершение встречи были подписаны меморандум о взаимопонимании между Белорусской железной дорогой и компанией DHL Global Forwarding, а также меморандум о взаимопонимании между государственным предприятием БТЛЦ и компанией DHL Global Forwarding. —0—