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Решетников предложил новый закон о политике в сфере культуры
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Решетников предложил новый закон о политике в сфере культуры 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Законопроект «О государственной политике в сфере культуры Пермского края» губернатор внес в законодательное собрание. Основные принципы — опора на творческий потенциал человека и развитие жанрового своеобразия во всех видах искусства.
Управлять сферой культуры смогут общественные организации, пишет «Коммерсант». При принятии органами госвласти вопрсов о социально-экономическом развитии региона будет учитываться влияние на культурное наследние.
Конечная цель закона — укрепление статуса Прикамья как культурного центра и равитие всех видов туризма.
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