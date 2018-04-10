Решетников предложил новый закон о политике в сфере культуры

Законопроект «О государственной политике в сфере культуры Пермского края» губернатор внес в законодательное собрание. Основные принципы — опора на творческий потенциал человека и развитие жанрового своеобразия во всех видах искусства.

Управлять сферой культуры смогут общественные организации, пишет «Коммерсант». При принятии органами госвласти вопрсов о социально-экономическом развитии региона будет учитываться влияние на культурное наследние.

Конечная цель закона — укрепление статуса Прикамья как культурного центра и равитие всех видов туризма.